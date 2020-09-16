«Сочи» победил пермскую «Звезду» в Кубке России благодаря голу Юсупова

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Один из лидеров чемпионата России — «Сочи» — победил в Перми местную «Звезду» в матче группового этапа Кубка страны (1:0).
«Сочи» победил пермскую «Звезду» в Кубке России благодаря голу Юсупова
  • РИА Новости

Единственный гол в середине первого тайма провёл Артур Юсупов.

В других матчах представители Российской премьер-лиги (РПЛ) также имели успех в играх с клубами Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Тамбов» одолел «Машук-КМВ» со счётом 2:1, забив решающий мяч уже в добавленное время, а екатеринбургский «Урал» разобрался с ульяновской «Волгой» (3:0). Дублем в этой встрече отметился Андрей Панюков.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин дебютирует в стартовом составе «Спартака» в матче с «Родиной» в Кубке России.

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