Бывшая подопечная Тутберидзе раскрыла подробности расставания с тренером

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Российская фигуристка Полина Шелепень, долгое время работавшая с Этери Тутберидзе, рассказала о причинах своего ухода из группы знаменитого тренера.
Бывшая подопечная Тутберидзе раскрыла подробности расставания с тренером
  • РИА Новости

По её словам, одной из причин ухода стали постоянные конфликты.

«Я устала от ругани. Не шла работа, шла ругань за руганью. Пыталась молчать, выслушивать и работать. Где-то, так как я вспыльчивый человек, мне не хватало терпения, и я тоже могла что-то высказать, понимая, что надо было бы промолчать. Я понимала, что оставалось уже совсем немного времени до прокатов, а я даже двух элементов собрать не могу. Так нельзя было дальше продолжать. Поэтому я приняла это решение», — приводит слова Шелепень Sport24.

Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания подтвердили переход Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Тутберидзе.

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