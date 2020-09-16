Бывшая подопечная Тутберидзе раскрыла подробности расставания с тренером

Российская фигуристка Полина Шелепень, долгое время работавшая с Этери Тутберидзе, рассказала о причинах своего ухода из группы знаменитого тренера.

По её словам, одной из причин ухода стали постоянные конфликты.

«Я устала от ругани. Не шла работа, шла ругань за руганью. Пыталась молчать, выслушивать и работать. Где-то, так как я вспыльчивый человек, мне не хватало терпения, и я тоже могла что-то высказать, понимая, что надо было бы промолчать. Я понимала, что оставалось уже совсем немного времени до прокатов, а я даже двух элементов собрать не могу. Так нельзя было дальше продолжать. Поэтому я приняла это решение», — приводит слова Шелепень Sport24.

Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания подтвердили переход Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Тутберидзе.