Касаткина обыграла Звонарёву в матче первого круга турнира WTA в Риме
В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме россиянка Дарья Касаткина нанесла поражение своей соотечественнице Вере Звонарёвой.
- Reuters
Матч завершился победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Во втором круге россиянка встретится с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.
Ранее Кузнецова обыграла Перу и вышла во второй круг турнира WTA в Риме.
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