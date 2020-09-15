Касаткина обыграла Звонарёву в матче первого круга турнира WTA в Риме

В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме россиянка Дарья Касаткина нанесла поражение своей соотечественнице Вере Звонарёвой.

Reuters

Матч завершился победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Во втором круге россиянка встретится с представительницей Чехии Катержиной Синяковой. Ранее Кузнецова обыграла Перу и вышла во второй круг турнира WTA в Риме.