Касаткина обыграла Звонарёву в матче первого круга турнира WTA в Риме

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В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме россиянка Дарья Касаткина нанесла поражение своей соотечественнице Вере Звонарёвой.
Касаткина обыграла Звонарёву в матче первого круга турнира WTA в Риме
  • Reuters

Матч завершился победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Во втором круге россиянка встретится с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.

Ранее Кузнецова обыграла Перу и вышла во второй круг турнира WTA в Риме.

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