«Арсенал» объявил о продлении контракта с Обамеянгом

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с габонским форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

«Наконец-то всё решено. Хочу поделиться этим с вами. Я очень счастлив остаться в «Арсенале». Это мой дом. Хочу стать легендой клуба», — сказал Обамеянг во время прямой трансляции в клубном Twitter.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии» за €63,75 млн. В прошлом сезоне 31-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором 22 забитых мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Фулхэм» в стартовом туре Английской премьер-лиги.