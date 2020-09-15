Форвард «Далласа» Гурьянов: я стараюсь показывать свой лучший хоккей

Российский форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выход в финал Кубка Стэнли.

«Моя шайба? Чувства хорошие. Мы ведь победили и вышли в финал Кубка Стэнли. Да, хорошее чувство. Я сейчас думаю не о себе. И когда ты сидишь в раздевалке перед матчем, то размышляешь не о том, сколько у тебя голов или передач в статистике. А о том, как ты сыграешь и принесёшь пользу команде. Каждый матч для меня — это новый опыт. Я стараюсь показывать свой лучший хоккей», — приводит слова Гурьянова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что его безголевая серия в первых четырёх играх серии не отягощала его.

«Я бы не сказал, что у меня в этой серии была какая-то недосказанность. Просто у нас хорошая команда, где-то чуть-чуть не везло. Где-то, может, я думал слишком много. На самом деле даже не знаю, что тут сказать. Но очень рад, что мы сегодня победили. Рад, что забил. И рад, что будем играть в финале Кубка Стэнли», — добавил 23-летний российский форвард.

Ранее сообщалось, что Гурьянов установил рекорд по результативности в решающих матчах серий плей-офф НХЛ.