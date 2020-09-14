Кудерметова не смогла выйти во второй раунд турнира WTA в Риме
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Барборы Стрыцовой в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 3:6.
За выход в третий круг Стрыцова поборется со своей соотечественницей Каролиной Плишковой.
Ранее Карен Хачанов уступил Касперу Рууду в первом круге турнира ATP в Риме.
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