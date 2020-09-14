Кудерметова не смогла выйти во второй раунд турнира WTA в Риме

Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Барборы Стрыцовой в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 3:6. За выход в третий круг Стрыцова поборется со своей соотечественницей Каролиной Плишковой. Ранее Карен Хачанов уступил Касперу Рууду в первом круге турнира ATP в Риме.