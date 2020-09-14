Рублёв поднялся на 12-ю строчку в новом рейтинге ATP
- Reuters
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Улучшение позиции в рейтинге стало возможным благодаря выходу россиянина в 1/4 финала Открытого чемпионата США, где он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.
Изменение в топ-10 произошло лишь одно — испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поднялся на десятую строчку, которую ранее занимал бельгиец Давид Гоффен.
Лучший из россиян, Медведев, сохранил за собой пятое место. Его соотечественник Карен Хачанов также остался на своей 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что Тим победил Зверева и стал чемпионом US Open.