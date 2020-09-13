Акинфеев — об игре со «Спартаком»: получился классный матч

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвёл итоги матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (3:1).
Акинфеев — об игре со «Спартаком»: получился классный матч
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«В раздевалке мы с Василием Березуцким обменялись мнениями, что был очень классный матч. Мне очень понравилось: нерв, моменты, голы и эмоции. Если бы был полный стадион, то эмоций было бы ещё больше. Главное — победа, теперь надо идти дальше. Можно было ли взять удар Понсе? Какая разница теперь? Счёт 3:1. Все говорят, что любой мяч берётся. А я думаю, что нет. Вся команда должна работать на результат. Когда он добывается, вся эта шелуха про голы остаётся на втором плане», — заявил Акинфеев в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Акинфеев был признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Спартак».

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