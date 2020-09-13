Гончаренко: очень качественный матч в нашем исполнении

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил болельщиков за поддержку в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (3:1).
Гончаренко: очень качественный матч в нашем исполнении
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«На первый взгляд был очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, однако мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного мяча и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками, забили третий. Мы несколько видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков, чтобы больше сил сохранялось на концовку матча. Когда начнутся еврокубки, нам будет сложнее. Зато теперь мы имеем в составе Эджуке. Он может зацепиться за любой мяч и атакует на высокой скорости», — заявил Гончаренко после матча.

Также главный тренер ЦСКА объяснил появление в стартовом составе команды трёх молодых воспитанников клуба.

«У нас сейчас такая широкая скамейка, это позволяет проводить ротацию. Если выходят Карпов, Марадишвили и Тикнизян, значит, они заслуживают. Рад, что наши воспитанники приносят очень много пользы», — добавил Гончаренко.

Ранее Гаджиев заявил, что выход Соболева и Кокорина не усилил игру «Спартака» в матче РПЛ с ЦСКА.

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