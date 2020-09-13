Ротенберг: промежуточное лидерство «Сочи» в РПЛ ничего не значит

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о выходе команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура.

«Я об этом не думаю. У нас задача одна — выходить на каждую игру как на финал, показывать такую игру, которая привлекала бы болельщиков, чтобы они понимали, что в городе есть команда, которая может выигрывать и которой нужно в этом помогать, болея за неё», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Он также отметил, что всё делается для развития спорта в городе и необходимо двигаться и смотреть на результаты команды впоследствии.

«Всё ещё впереди. Промежуточное место ещё ничего не значит, команда ещё может расти, есть куда двигаться и к чему стремиться», — добавил Ротенберг.

После семи туров в активе «Сочи» 15 очков. Команда опередила «Спартак» и «Зенит», набравших 14 и 13 очков соответственно, но ещё не сыгравших свои встречи седьмого тура.

Ранее сообщалось, что гол Нобоа принёс «Сочи» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.