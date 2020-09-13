Определились соперники российских теннисистов на турнирах ATP и WTA в Риме

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В Риме состоялась жеребьёвка турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которые пройдут с 14 по 21 сентября.
Определились соперники российских теннисистов на турнирах ATP и WTA в Риме
  • Reuters

Россиянин Карен Хачанов в первом круге сыграет с норвежцем Каспером Руудом, а Андрей Рублёв сыграет с одним из победителей квалификации. Евгений Донской не сумел пробиться в основную сетку соревнований.

Екатерина Александрова начнёт соревнования матчем с Еленой Рыбакиной из Казахстана, Светлана Кузнецова сыграет с американкой Бернардой Пера, Анастасия Павлюченкова — с китаянкой Чжан Шуай, Вероника Кудерметова — с чешкой Барборой Стрыцовой, а Вера Звонарёва — с соперницей из квалификации.

Борьбу за выход в основную сетку продолжают Анна Калинская и Дарья Касаткина.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Риме.

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