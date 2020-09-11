Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Тосканы, Квят — 15-й
- Reuters
В своей лучшей попытке Боттас преодолел круг по трассе «Муджелло» за 1 минуту 16,989 секунды.
Вторым по итогам сессии стал его напарник по Mercedes шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Российский пилот Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 1,747 секунды.
Гонщики итальянской команды Ferrari, отмечающей юбилейный 1000-й Гран-при, Шарль Леклер и Себастьян Феттель показали десятый и 12-й результаты соответственно. При этом немецкий пилот не сумел добраться до боксов после завершения сессии из-за проблем с болидом.
End of FP2 🏁 Here's how things finished#TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/FqwfyilSLs— Formula 1 (@F1) September 11, 2020
Ранее сообщалось, что Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Тосканы.