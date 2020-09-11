Тедеско высказался о будущем Кутепова в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение о будущем защитника Ильи Кутепова в команде.

«По Кутепову ситуация такова, что связка Павел Маслов — Самуэль Жиго — Георгий Джикия показывает хорошую игру, поэтому у Ильи стало меньше игровой практики. У такого игрока, как Кутепов, с такими качествами, в таком возрасте есть амбиции, он хочет играть больше. Наши двери всегда открыты для диалога, для общения. Илья должен сам сделать свой выбор, решить, каким он видит своё будущее: оставаться в команде и бороться за место в стартовом составе или выбрать другой путь», — приводит слова Тедеско ТАСС.

27-летний Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. В его активе 91 матч за основу «Спартака» и два забитых мяча.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что «Спартак» не ведёт переговоров по трансферу Кутепова.