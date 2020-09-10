Вице-президент «Монако» Петров стал членом совета директоров французской футбольной лиги

Вице-президент футбольного клуба «Монако», россиянин Олег Петров. избран в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Об этом сообщает пресс-служба организации. Выборы в совет директоров состоялись в четверг.

Петров занял пост вице-президента «Монако» в феврале 2019 года. Владельцем команды является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.

Профессиональная футбольная лига Франции — это организация, под эгидой которой проходят турниры в двух сильнейших дивизионах чемпионата страны — Лиге 1 и Лиге 2.

Ранее «Монако» огласил диагноз Головина.