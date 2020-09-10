Вице-президент «Монако» Петров стал членом совета директоров французской футбольной лиги
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Об этом сообщает пресс-служба организации. Выборы в совет директоров состоялись в четверг.
Петров занял пост вице-президента «Монако» в феврале 2019 года. Владельцем команды является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.
Профессиональная футбольная лига Франции — это организация, под эгидой которой проходят турниры в двух сильнейших дивизионах чемпионата страны — Лиге 1 и Лиге 2.
Ранее «Монако» огласил диагноз Головина.