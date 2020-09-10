Чесноков о победе Медведева над Рублёвым: борьба была до самого конца

Бывшая первая ракетка России Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира серии Большого шлема — US Open.

«Шансы у Рублёва были, он вёл 5:1 на тай-брейке в первом сете, потом 6:3. Удар Медведева при 6:6 на тай-брейке — хай-класс, просто потрясающе. Найти это щёлочку и отправить по линии очень сложно. Но борьба была до самого конца. В третьем сете Медведев где-то рисковал. Но Даня понимал всё и на чужих геймах настраивался на свою подачу, в итоге довели до тай-брейка», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Он отметил, что форма Медведева сейчас позволяет ему выигрывать, когда он хочет, тогда как Рублёв побеждает в те моменты, когда может.

«Качество матча было потрясающим, темп бешеный. Смотрел с большим наслаждением», — добавил бывший теннисист.

Медведев победил Рублёва со счётом 7:6, 6:3, 7:6.

Ранее сообщалось, что Тим победил де Минора и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open.