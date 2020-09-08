СМИ: Директор «Тур де Франс» заболел коронавирусом

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Директор веломногодневки «Тур де Франс» Кристиан Прюдомм заболел коронавирусом.
СМИ: Директор «Тур де Франс» заболел коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает L'Equipe. Как и все участники гонки, 7 сентября он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. Также заболевшими оказались четверо сотрудников команд Team Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers и Mitchelton-Scott. Они вынуждены покинуть соревнования. Результаты тестов всех велогонщиков отрицательные. Временно исполнять обязанности директора соревнований будет Франсуа Лемаршан.

Накануне Прюдомм общался с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, который теперь также пройдёт тестирование на COVID-19. 

Ранее сообщалось, что Беннетт стал победителем десятого этапа «Тур де Франс».

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