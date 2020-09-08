Директор «Самбо-70» рассказал, что Загитова и Медведева могли вместе вести «Ледниковый период»

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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова станет соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Директор «Самбо-70» рассказал, что Загитова и Медведева могли вместе вести «Ледниковый период»
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Я, в принципе, это знал. Лучше бы они с Медведевой вели, конечно. Я знаю, что Евгения тоже рассматривалась на роль ведущей. Жаль, что они не вместе. Надо жить дружнее, так скажу. Можно было бы и вместе вести. Им изначально было предложено вместе вести. Кто отказался? Медведева не отказалась. Скажу так: по задумке организаторов. Что-то не срослось», — цитирует Лайшева ТНВ.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру. Медведева является действующей спортсменкой.

Ранее Ягудин показал видео репетиции с Загитовой для «Ледникового периода».

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