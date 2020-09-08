Синицина и Кацалапов не выступят на контрольных прокатах сборной России

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Чемпионы Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов не примут участия в контрольных прокатах сборной России.
Синицина и Кацалапов не выступят на контрольных прокатах сборной России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, помимо Синициной и Кацалапова, в прокатах не примут участие Александра Степанова и Иван Букин, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

Отмечается, что причиной пропуска спортсменами прокатов являются травмы. 

Контрольные прокаты пройдут 12—13 сентября в Москве.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

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