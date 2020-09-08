Синицина и Кацалапов не выступят на контрольных прокатах сборной России
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, помимо Синициной и Кацалапова, в прокатах не примут участие Александра Степанова и Иван Букин, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.
Отмечается, что причиной пропуска спортсменами прокатов являются травмы.
Контрольные прокаты пройдут 12—13 сентября в Москве.
Ранее сообщалось, что Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.