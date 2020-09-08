Тарпищев высказал мнение о предстоящем матче Медведева и Рублёва на US Open
- Reuters
«Мне неудобно говорить, у кого больше шансов в четвертьфинале, сразу обиды начнутся. Медведев, конечно, поопытнее, он уже прошёл огонь, воду и медные трубы, сыграл с выдающимися соперниками. У Андрея была травма, он долго восстанавливался. Конечно, на результате скажется и тот факт, что они друг друга знают прекрасно знают. Медведев тактически изощрённее, но Рублёв берёт стабильностью и скоростью игры, соперники за ним не успевают», — приводит слова Тарпищева Sport24.
Он отметил, что игра должна получиться очень интересной.
«Обидно ли, что один из наших спортсменов не пройдёт дальше? Об обидах говорить не приходится, у нас 36 соревновательных недель — и таких ситуаций уйма. Хорошо, что наши парни встретятся в четвертьфинале, а не на более ранних стадиях. Для Рублёва это уже большое достижение и стимул, эмоции для дальнейшей продуктивной работы», — добавил глава ФТР.
Матч Медведев — Рублёв состоится 9 сентября.
Ранее сообщалось, что Медведев выразил сожаление, что встретится с Рублёвым не в финале US Open.