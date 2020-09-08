Рублёв: я очень рад, что добрался до своего второго четвертьфинала на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче четвёртого круга турнира серии Большого шлема US Open.

«Надеюсь, я стал лучше как игрок, прибавил психологически, физически, в игровом плане. Да, безусловно, я во многом прибавил за последние три года. Я очень рад, что добрался до своего второго четвертьфинала на US Open», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

Он также рассказал, за счёт чего ему удалось победить Берреттини.

«Я помню, что в прошлом году он очень хорошо начал играть. Он сильно пробивал. Он диктовал игру. В прошлом году, вместо того чтобы это принять, я жаловался, нервничал. Потом я понял, что, вместо того чтобы думать о таких вещах, мне нужно просто играть. Тогда я уже уступал 0:2 по сетам. Сегодня он начал очень хорошо. Он играл агрессивно. Именно он диктовал игру в первом сете. Потом, когда я проиграл первую партию, я просто сказал себе: «Продолжай бороться». Если сегодня он лучше, значит, он лучше. Продолжай бороться за каждый мяч. В итоге у меня появился небольшой шанс. Я сделал брейк. Я всё полностью перевернул. Начал играть лучше. Маттео начал чувствовать себя немного скованно. Да, пошёл обычный матч», — рассказал россиянин.

Рублёв победил Берреттини со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Ранее Даниил Медведев выразил сожаление, что встретится с Рублёвым не в финале US Open.