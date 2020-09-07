Ягудин рассказал, что Загитова работает с преподавателем по постановке речи

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что у победительницы ОИ-2018 Алины Загитовой хватит навыков, чтобы стать ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».

«Как показывает жизненный опыт, человек способен на очень многое. Я знаю, что Алина работает с преподавателем по постановке речи. Это всё не просто так: «Ой, меня утвердили, завтра увидимся!» Нет, здесь все подходят очень профессионально. Алина знает, что такое фигурное катание, она знает, что такое побеждать. Конечно, ей будет тяжело, но я уверен, что все помогут», — цитирует Ягудина РИА Новости.

По его словам, ему самому было трудно впервые действовать в кадре, но теперь он себя чувствует абсолютно комфортно. Он также рассказал, что пытался помочь Загитовой во время проб.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

7 августа хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Загитова станет ведущей передачи.