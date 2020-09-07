Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» победить минское «Динамо» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Минске и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе «Салавата» дубль оформил Маркус Гранлунд, а также отличились Пётр Хохряков и Михаил Воробьёв. У белорусского коллектива шайбы забросили Алексей Протас, Шейн Принс и Артём Демков.
Таким образом, команда из столицы Башкирии одержала третью победу подряд.
В следующем матче «Салават Юлаев» встретится со «Спартаком», а минчане сыграют с «Ак Барсом».
Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.