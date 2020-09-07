Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» победить минское «Динамо» в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одолел минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Минске и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Салавата» дубль оформил Маркус Гранлунд, а также отличились Пётр Хохряков и Михаил Воробьёв. У белорусского коллектива шайбы забросили Алексей Протас, Шейн Принс и Артём Демков.

Таким образом, команда из столицы Башкирии одержала третью победу подряд.

В следующем матче «Салават Юлаев» встретится со «Спартаком», а минчане сыграют с «Ак Барсом».

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.