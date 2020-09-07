Ян поднялся на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян поднялся на одну позицию в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории.
Ян поднялся на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC
  • Reuters

Рейтинг опубликован на официальном сайте организации. Из обновлённой версии исключён американец Даниэль Кормье, завершивший спортивную карьеру. Благодаря этому Ян поднялся на 11-е место в списке лучших бойцов промоушена.

Мужской сводный рейтинг по-прежнему возглавляет американец Джон Джонс, отказавшийся от титула в полутяжёлом дивизионе. За ним идёт россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион в лёгком весе.

Ранее чемпион UFC Ян стал гостем «Вечернего Урганта».

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