Сборная России обыгрывает Венгрию после первого тайма матча Лиги наций

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Сборная России по футболу выигрывает у команды Венгрии после первого тайма матча группового этапа Лиги наций.
Сборная России обыгрывает Венгрию после первого тайма матча Лиги наций
  • Reuters

На 15-й минуте гостей вывел вперёд Антон Миранчук после прострела Далера Кузяева, а на 33-й минуте Андрей Семёнов поборолся в чужой штрафной и сделал скидку на Магомеда Оздоева, который неотразимо пробил по воротам Петера Гулачи.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова выигрывают со счётом 2:0 после первой половины встречи.

Матч Венгрия — Россия проходит в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Ранее сообщалось, что Оздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Венгрией.

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