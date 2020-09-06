Ахметов сыграет за ЦСКА не ранее середины октября

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Ираклий Гегечкори, агент травмированного полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал, когда игрок сможет выйти на поле.
Ахметов сыграет за ЦСКА не ранее середины октября
  • РИА Новости

«Ильзат уже вернулся из Германии в Москву после обследования. Восстановление идёт хорошо, всё по плану, как и было намечено. Он уже тренируется в общей группе, но пока с ограничениями. Работает пока бесконтактно, с мячом. Всё уже на поле делает, но без столкновений и единоборств. По прогнозам врачей, сыграть он сможет, скорее всего, где-то после перерыва на сборные в середине октября», — цитирует Гегечкори Sport24.

В прошлом сезоне Ахметов провёл за ЦСКА 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил два мяча. В июне он перенёс операцию на плече.

Ранее сообщалось, что Ахметов приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА с ограничениями.

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