Аджоев — о возможном переходе Глушенкова в тульский «Арсенал»: нас и Месси интересует

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему московского «Спартака» Максиму Глушенкову.

«О нашем интересе к Глушенкову я впервые слышу от вас. Интересен ли он нам? Нас интересует и Месси, но позволить его мы себе не можем», — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».

Глушенков провёл сезон-2019/20 на правах аренды в «Крыльях Советов». В этом чемпионате футболист сыграл за красно-белых в пяти матчах РПЛ, но только в одном вышел в стартовом составе.

Ранее Роман Орещук сообщил, что футболист «Арсенала» Лесовой подписал контракт с «Динамо».