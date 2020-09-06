Тиктума лишили победы во второй гонке «Формулы-2» в Италии, Шварцман стал пятым

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Британский пилот команды DAMS Дэниел Тиктум были дисквалифицирован по итогам второй гонки восьмого этапа «Формулы-2» — Гран-при Италии.
Тиктума лишили победы во второй гонке «Формулы-2» в Италии, Шварцман стал пятым
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Формулы-2», Тиктум был лишён первого места в гонке, а победителем признан его соотечественник Каллум Айлотт, выступающий за UNI-Virtuosi Racing.

Отмечается, что такое решение было принято, так как выяснилось, что в топливном баке болида Тиктума после гонки осталось лишь 0,05 кг топлива, в то время как для технического анализа требуется 0,08 кг. Кроме того, согласно правилам, в любой момент гоночного уикенда все участники должны быть в состоянии предоставить образец топлива в размере 0,8 кг. 

Из-за решения о дисквалификации Тиктума российский пилот Роберт Шварцман из Prema стал пятым, его соотечественник Никита Мазепин из Hitech — девятым, а Артём Маркелов из HWA, ещё один россиянин, — 17-м.

Ранее сообщалось, что Тиктум победил во второй гонке «Формулы-2» в Италии.

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