Экс-игрок «Челси» рассказал, как Абрамович отказался отдавать его в «Тоттенхэм» и предлагал перейти в ЦСКА

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Бывший нападающий «Челси» Карлтон Коул рассказал, как российский владелец клуба Роман Абрамович отказался продавать его в «Тоттенхэм», другой лондонский коллектив, и предлагал футболисту перейти в московский ЦСКА.
Экс-игрок «Челси» рассказал, как Абрамович отказался отдавать его в «Тоттенхэм» и предлагал перейти в ЦСКА
  • Reuters
  • © Action Images / Lee Mills

«Я уже практически перешёл в «Тоттенхэм». Прошёл медосмотр. Абрамович узнал об этом и заявил: «Ты должен вернуться. Ты не можешь перейти туда, я не веду никаких дел с ними. У меня есть для тебя альтернатива. Я дам тебе новый контракт, но ты перейдёшь в ЦСКА», — цитирует Коула Daily Mirror.

По его словам, он тогда отказался от перехода в московский клуб, так как стремился попасть в сборную Англии.

Коул является воспитанником «Челси». За основную команду синих он дебютировал в 2001 году, а покинул клуб в 2006-м, перейдя в «Вест Хэм». На его счету 34 матча, восемь голов и два результативных паса в составе «Челси».

Ранее «Челси» объявил о трансфере футболиста «Байера» Хаверца.

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