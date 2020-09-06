Ловрен о разгромном проигрыше Португалии: это была не та Хорватия, которую я знаю

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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен прокомментировал поражение национальной команды от сборной Португалии в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Ловрен о разгромном проигрыше Португалии: это была не та Хорватия, которую я знаю
  • Reuters

«Это была не та Хорватия, которую я знаю. Мы позволяли им делать всё, что они хотели. В нашей игре не было агрессии: в первом тайме счёт должен был быть 4:0. Не знаю, в чём причина, но это нехорошо. Нам нужно понять, что мы сделали не так. Если мы снова сыграем так, ничего не получится. Если кто-то почувствует усталость, он должен сказать и пропустить матч с Францией. У нас достаточно хороших игроков на скамейке запасных», — приводит слова Ловрена пресс-служба УЕФА.

Хорватия проиграла Португалии со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что Бельгия обыграла Данию в матче футбольной Лиги наций.

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