Медведев прокомментировал победу над Вольфом в третьем круге US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Джеффри-Джоном Вулфом в матче третьего круга турнира серии Большого шлема US Open.

«Хорошо, что мне удалось выиграть в трёх сетах и даже не дошло до счета 7:5, потому что после шести месяцев без тенниса нелегко восстановиться, сыграв четыре или пять партий. Был выходной, и мы сыграли всего три сета, так что я хорошо себя чувствую», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он отметил успехи своего соперника на дебютном для него US Open.

«Я за четыре первых турнира Большого шлема выиграл один матч. Он на первом же выиграл два, так что я уверен, что он будет подниматься в рейтинге и хорошо играть. Сегодня этого оказалось недостаточно. Я сделал всё, чтобы ему пришлось нелегко», — добавил российский теннисист.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл Алексу де Минору в третьем круге US Open.