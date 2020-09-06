Абдулаев о победе над Баговым: я доказал, что не стоит недооценивать меня

Мурад Абдулаев прокомментировал свою победу над Али Баговым в центральном поединке турнира по смешанным единоборствам ACA 110 в Москве.

«Очень рад, что на этот раз получилось. Я доказал, что не стоит недооценивать меня и других. Думали, что у меня слабая борьба. У меня была задача работать вторым номером, не давать переводить себя. Под конец было тяжело», — приводит слова Абдулаева «Чемпионат».

Он отметил, что после боя хотел подойти к Багову, чтобы пожать руку, но тот уже ушёл.

«Во время поединка хотел вывести его из себя. В конце он занервничал, не захотел руку пожать. С моей стороны с Али никаких конфликтов не будет. Это спорт», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что Абдулаев победил Багова и стал чемпионом ACA в полусреднем весе.