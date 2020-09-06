Абдулаев о победе над Баговым: я доказал, что не стоит недооценивать меня

Короткая ссылка
Мурад Абдулаев прокомментировал свою победу над Али Баговым в центральном поединке турнира по смешанным единоборствам ACA 110 в Москве.
Абдулаев о победе над Баговым: я доказал, что не стоит недооценивать меня
  • © aca-mma.com

«Очень рад, что на этот раз получилось. Я доказал, что не стоит недооценивать меня и других. Думали, что у меня слабая борьба. У меня была задача работать вторым номером, не давать переводить себя. Под конец было тяжело», — приводит слова Абдулаева «Чемпионат».

Он отметил, что после боя хотел подойти к Багову, чтобы пожать руку, но тот уже ушёл.

«Во время поединка хотел вывести его из себя. В конце он занервничал, не захотел руку пожать. С моей стороны с Али никаких конфликтов не будет. Это спорт», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что Абдулаев победил Багова и стал чемпионом ACA в полусреднем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить