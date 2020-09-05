Зверев одолел Маннарино и вышел в четвёртый круг US Open

Немец Александр Зверев пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

За 2 часа 52 минуты он победил француза Адриана Маннарино (6:7 (7:4), 6:4, 6:2, 6:2). Зверев сделал семь брейков и 14 эйсов, а также 11 раз ошибся на своей подаче. В четвёртом круге его противником будет испанец Алехандро Давидович Фокина.

Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд победили белоруску Викторию Азаренко и американку Софию Кенин во втором круге женского парного турнира US Open.