Чемпион UFC Ян высказался о конфликте с белорусским бойцом Орловским

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал конфликт с белорусским бойцом смешанного стиля Андреем Орловским.

«Перед боем с Алдо у Орловского спрашивают: за кого будешь болеть? А он отвечает: я хочу выступать за «Архангел Михаил». Мужику 50 лет (на самом деле 41. — RT), а он как бабка отвечает. После боя его попросили высказаться о поединке, а он говорит: я очень рад за Колю, за Аню, за Антона. Ну смехота же реально. Мужику 50 лет, а он что попало городит», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».

При этом россиянин отметил, что у него на самом деле нет конфликта с белорусом.

«Просто немного разума ему и конкретики — и всё будет нормально. Нет у нас никаких вопросов и проблем. Мы пару раз пересекались с ним, поздоровались. Никто друг другу не сказал каких-то гадостей», — добавил Ян.

До этого, отвечая на вопрос подписчика в Instagram о завоевании Яном титула UFC, Орловский поздравил руководство бойцовского клуба «Архангел Михаил» с успехом. В ответ на это россиянин назвал белоруса «чистой шкурой».

Ранее сообщалось, что Орловский назвал гопником российского чемпиона UFC Яна.