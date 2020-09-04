Теннисист Медведев о выступлении на US Open: я играю матч за матчем и не заглядываю в финал

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Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче второго круга турнира серии Большого шлема US Open.
Теннисист Медведев о выступлении на US Open: я играю матч за матчем и не заглядываю в финал
  • Reuters

«Я всегда придерживаюсь одного взгляда: я играю матч за матчем. Я не заглядываю в финал, если мне играть первый круг. Так что я просто готовился к первому и ко второму соперникам. Теперь буду готовиться к третьему», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Он отметил, что после шестимесячного перерыва сложно понять, в какой форме находишься.

«На «Мастерсе» я показал хороший теннис. Проиграл в хорошей борьбе с Баутиста-Агутом, поэтому я думаю, что нашёл свой теннис, и это придало мне уверенности перед US Open. Я выиграл уже два матча. Посмотрим, сколько ещё я смогу выиграть», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл О'Коннелла и вышел в третий круг US Open.

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