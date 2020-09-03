Слуцкий похвалил Караваева за блестящее исполнение голевого удара в игре с Сербией

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал гол Вячеслава Караваева в ворота команды Сербии.

Защитник удвоил преимущество россиян на 69-й минуте.

«Блестящее исполнение и по быстроте, и по качеству, и по смелости принятия решения. Караваев получил мяч на фланге, сместился под рабочую ногу и забил красивейший мяч — первый за национальную команду», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба приблизился к Владимиру Бесчастных в списке лучших бомбардиров сборной России.