Слуцкий похвалил Караваева за блестящее исполнение голевого удара в игре с Сербией

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Бывший главный тренер сборной России прокомментировал гол Вячеслава Караваева в ворота команды Сербии.
Слуцкий похвалил Караваева за блестящее исполнение голевого удара в игре с Сербией
  • РИА Новости

Защитник удвоил преимущество россиян на 69-й минуте.

«Блестящее исполнение и по быстроте, и по качеству, и по смелости принятия решения. Караваев получил мяч на фланге, сместился под рабочую ногу и забил красивейший мяч — первый за национальную команду», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба приблизился к Владимиру Бесчастных в списке лучших бомбардиров сборной России.

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