Арустамян назвал условия аренды Тиля во «Фрайбург»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, на каких условиях немецкий «Фрайбург» арендует голландского полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.

«Год аренды обойдется «Фрайбургу» чуть меньше €1 млн. Зарплату игрока на себя берёт немецкий клуб. В контракте прописано право выкупа Тиля «Фрайбургом» при определённых достижениях. Учитывая цену, заплаченную «Спартаком» за Тиля АЗ и его недавнюю травму, красно-белые удачно разобрались со сложной для себя сделкой», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Тиль выступает за «Спартак» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне голландец трижды выходил на поле в составе «Спартака», отыграв суммарно 12 минут.

Ранее сообщалось, что «Фрайбург» начал продавать футболки с фамилией игрока «Спартака» Тиля.