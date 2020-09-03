Дортмундская «Боруссия» представила новую гостевую форму, на которой изображены граффити

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» презентовал гостевую форму, в которой он будет выступать в сезоне-2020/21.

Как отмечается в пресс-релизе, техническим спонсором будет компания Puma, а сама форма выполнена в традиционных для клуба чёрном и жёлтом цветах.

На футболку от плеча до талии нанесена жёлтая полоса, а также на ней изображены граффити.

В минувшем сезоне «Боруссия» заняла второе место в немецкой Бундеслиге, а в Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала от французского ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поучаствовал в презентации новой домашней формы сборной Португалии.