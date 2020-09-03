СМИ: «Арсенал» интересуется футболистом «Спартака» Глушенковым

Тульский «Арсенал» хочет арендовать нападающего московского «Спартака» Максима Глушенкова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Арсенал» является основным претендентом на 21-летнего форварда. Руководители клубов уже обсуждали возможность аренды в день матча «Спартак» — «Арсенал» в Москве.

Кроме того, игроком интересуются «Химки», «Уфа», «Сочи» и «Ахмат».

Глушенков провёл сезон-2019/20 на правах аренды в «Крыльях Советов». В этом чемпионате экс-хавбек ФК «Чертаново» сыграл за красно-белых в пяти матчах РПЛ, но лишь в одном вышел в стартовом составе.