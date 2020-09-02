Александрова призналась, что счастлива после победы над Клейстерс на US Open
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«Это было потрясающе. Ким — легенда. Тот факт, что мне удалось победить её, означает так много для меня. Это великолепный опыт. Я просто счастлива», — цитирует Александрову сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Она также отметила, что её соперница очень хорошо играла, но россиянка старалась бороться за каждое очко.
«Нужно было сохранять концентрацию в каждом моменте», — добавила Александрова.
Клейстерс является бывшей первой ракеткой мира и четырёхкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что Александрова взяла верх над бывшей первой ракеткой мира Клейстерс на старте US Open.