Александрова призналась, что счастлива после победы над Клейстерс на US Open

Короткая ссылка
Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после победы над бельгийкой Ким Клейстерс в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Александрова призналась, что счастлива после победы над Клейстерс на US Open
  • © Matthew Stockman/Getty Images/AFP

«Это было потрясающе. Ким — легенда. Тот факт, что мне удалось победить её, означает так много для меня. Это великолепный опыт. Я просто счастлива», — цитирует Александрову сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она также отметила, что её соперница очень хорошо играла, но россиянка старалась бороться за каждое очко.

«Нужно было сохранять концентрацию в каждом моменте», — добавила Александрова.

Клейстерс является бывшей первой ракеткой мира и четырёхкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Александрова взяла верх над бывшей первой ракеткой мира Клейстерс на старте US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить