Советник Федуна рассказал, благодаря кому Ларссон попал в «Спартак»

Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что переход шведского форварда Джордана Ларссона в клуб стал возможен благодаря Зареме Салиховой — жене собственника красно-белых.

«За Ларссона фанаты должны благодарить Зарему. Если бы она не настояла, то швед не стал бы красно-белым. Гендиректор Цорн его вообще не знал. Других футболистов, которых я советовал «Спартаку», в команде нет. Однако мы говорили жёсткое нет при обсуждении других трансферов, которые, к сожалению, не принесли пользы. Это говорит не о том, что мы гении, а о том, что обладаем интуицией и знаниями. Перед тем как рекомендовать кого-то, надо проделать большую работу», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Ларссон перешёл в «Спартак» летом 2019 года из шведского «Норрчёпинга» за €4 млн. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл шесть матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Гуса Тиля заявил, что полноценный уход из клуба стороной игрока не рассматривается.