Источник: Неймар помогает ПСЖ заполучить Суареса

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Французский ПСЖ работает над переходом в команду нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.
Источник: Неймар помогает ПСЖ заполучить Суареса
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter. По информации источника, представители французского клуба уже связались с 33-летним уругвайским футболистом. Отмечается, что активное участие в переговорном процессе принимает бразильский форвард ПСЖ Неймар. Парижский клуб готов предложить Суаресу €20 млн в год.

Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассчитывает заполучить Суареса в качестве свободного агента.

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