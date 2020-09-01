Источник: Неймар помогает ПСЖ заполучить Суареса

Французский ПСЖ работает над переходом в команду нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter. По информации источника, представители французского клуба уже связались с 33-летним уругвайским футболистом. Отмечается, что активное участие в переговорном процессе принимает бразильский форвард ПСЖ Неймар. Парижский клуб готов предложить Суаресу €20 млн в год.

Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассчитывает заполучить Суареса в качестве свободного агента.