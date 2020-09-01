Блинкова уступила американке Брэйди в первом круге US Open

Российская теннисистка потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6. В следующем круге Брэйди сыграет с соотечественницей Катрин Беллис, которая оказалась сильнее немки Тамары Корпач. Ранее сообщалось, что Новак Джокович стартовал с победы на US Open.