Блинкова уступила американке Брэйди в первом круге US Open
Российская теннисистка потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6.
В следующем круге Брэйди сыграет с соотечественницей Катрин Беллис, которая оказалась сильнее немки Тамары Корпач.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович стартовал с победы на US Open.
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