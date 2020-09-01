Блинкова уступила американке Брэйди в первом круге US Open

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Российская теннисистка потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Блинкова уступила американке Брэйди в первом круге US Open
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6.

В следующем круге Брэйди сыграет с соотечественницей Катрин Беллис, которая оказалась сильнее немки Тамары Корпач.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович стартовал с победы на US Open.

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