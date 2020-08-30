Тренер «Голден Стэйт» назвал самого талантливого игрока, которого когда-либо видел

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, кого считает самым талантливыми игроком, встретившимся ему на протяжении карьеры.
Тренер «Голден Стэйт» назвал самого талантливого игрока, которого когда-либо видел
  • Reuters

«Лучший игрок из тех, кого я когда-либо видел? Я бы назвал Кевина Дюранта. Если принять во внимание его габариты, скорость, атлетизм, то, думаю, он является самым талантливым игроком, которого я когда-либо встречал», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Он отметил, что Дюрант был очень обучаемым и стремился к этому.

«Думаю, ему понравилось играть так, как мы играли, его было легко тренировать. Одна из причин, по которой мы были в тот год настолько доминирующей командой, — динамика по всем направлениям между Стефом, Клэем, Дреймондом, Кевином. У нас всё было выстроено как надо», — добавил специалист.

31-летний Дюрант был выбран под общим вторым номером на драфте НБА 2007 года клубом «Сиэтл Суперсоникс». Его обменяли в «Голден Стэйт» в 2016 году, и за три сезона игрок дважды стал чемпионом НБА и MVP финала. Летом 2019 года Дюрант в качестве свободного агента покинул «Уорриорз» и подписал контракт с «Бруклин Нетс», за который всё ещё не сыграл ни одного матча из-за травмы ахиллова сухожилия.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд «Лейкерс» в XXI веке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить