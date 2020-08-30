Тренер «Голден Стэйт» назвал самого талантливого игрока, которого когда-либо видел

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, кого считает самым талантливыми игроком, встретившимся ему на протяжении карьеры.

«Лучший игрок из тех, кого я когда-либо видел? Я бы назвал Кевина Дюранта. Если принять во внимание его габариты, скорость, атлетизм, то, думаю, он является самым талантливым игроком, которого я когда-либо встречал», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Он отметил, что Дюрант был очень обучаемым и стремился к этому.

«Думаю, ему понравилось играть так, как мы играли, его было легко тренировать. Одна из причин, по которой мы были в тот год настолько доминирующей командой, — динамика по всем направлениям между Стефом, Клэем, Дреймондом, Кевином. У нас всё было выстроено как надо», — добавил специалист.

31-летний Дюрант был выбран под общим вторым номером на драфте НБА 2007 года клубом «Сиэтл Суперсоникс». Его обменяли в «Голден Стэйт» в 2016 году, и за три сезона игрок дважды стал чемпионом НБА и MVP финала. Летом 2019 года Дюрант в качестве свободного агента покинул «Уорриорз» и подписал контракт с «Бруклин Нетс», за который всё ещё не сыграл ни одного матча из-за травмы ахиллова сухожилия.

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