Надаль высказался об инициативе Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал инициативу первой ракетки мира — серба Новака Джоковича — создания Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).
Надаль высказался об инициативе Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов
  • Reuters

«Весь мир находится в необычайно сложной ситуации. Считаю, сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении. Пришло время единства, а не разделения. В эти моменты можно добиться гораздо больших успехов, если мир тенниса объединён. Мы все — игроки, турниры и руководители АТР — должны работать вместе. У нас есть более серьёзная проблема, а разделение и разобщение, определённо, не решение», — написал Надаль в своём Twitter.

Прежде появилась информация, что Джокович и канадец Вашек Поспишил организовывают новую ассоциацию — PTPA и уже начали сбор подписей игроков, готовых к ней присоединиться.

Ранее сообщалось, что Джокович обыграл Раонича и стал победителем турнира ATP в Нью-Йорке.

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