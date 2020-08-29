Шлеменко — о смерти тренера Фёдора Емельяненко: грустно, что такие люди уходят

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал кончину тренера Фёдора Емельяненко Владимира Воронова.
Шлеменко — о смерти тренера Фёдора Емельяненко: грустно, что такие люди уходят
  • © Пресс-служба RCC

«Очень сложный год получается… Один великий тренер умер — Абдулманап. Теперь второй великий тренер — Владимир Воронов. Большая трагедия. Он дал путёвку в жизнь многим, был отцом своим подопечным. Грустно, что такие люди уходят. Главное, чтобы ученики помнили их, продолжали их дело и воспитывали своих чемпионов. Думаю, именно так их и воспитывали наши тренеры. Очень грустно, когда такое происходит», — цитирует Шлеменко «Чемпионат». 

Владимир Воронов ушёл из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 55 лет. 3 июля скончался другой известный российский тренер, Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что перед смертью Воронов находился в реанимации из-за коронавируса.

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