Стерлинг раскрыл план на возможный бой с чемпионом UFC Яном

Американский боец смешанного стиля Альджамейн Стерлинг рассказал, как собирается действовать в возможном поединке.

«Не секрет, что я постараюсь повалить Петра Яна в партер. Это моя территория. Понимаю, что он силён в стойке, у него есть много приёмов», — сказал Стерлинг на YouTube-канале Майкла Биспинга.

По мнению бойца, Ян медленно наносит удары, а это может стать важным фактором, так как у американца будет преимущество в скорости. Он отметил, что это даст больше возможностей и времени для прохода в ноги россиянину.

«Думаю, по крайней мере один раз бой перейдёт в партер. Может, и больше, если ему удастся подняться из партера. Конечно, я планирую драться с ним и в стойке. Я уже говорил, что считаю себя более быстрым, чем он. Это касается и передвижения, и ударов», — добавил Стерлинг.

Россиянин завоевал титул чемпиона организации 12 июля. На турнире UFC 251 он техническим нокаутом в пятом раунде победил бразильца Жозе Алдо.

Всего на счету Яна 15 побед и одно поражение в MMA. Стерлинг выиграл 19 боёв и уступил в трёх.

Ранее глава UFC рассказал о следующем сопернике Яна.