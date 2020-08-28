Агент подтвердил интерес к футболисту ЦСКА Бийолу со стороны английского клуба

Роберт Чибеж, агент полузащитника московского ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны английского футбольного клуба «Блэкберн».

«К Бийолу, действительно, есть интерес со стороны «Блэкберна», но мы также работаем и по остальным направлениям и возможностям. Общаемся с другими клубами, которые проявляют интерес к игроку», — цитирует Чибежа Sport24.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Всего на его счету 64 матча в составе армейцев, в которых он забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Чидера Эджуке прилетит в Москву для согласования контракта с ЦСКА.