Агент подтвердил интерес к футболисту ЦСКА Бийолу со стороны английского клуба
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«К Бийолу, действительно, есть интерес со стороны «Блэкберна», но мы также работаем и по остальным направлениям и возможностям. Общаемся с другими клубами, которые проявляют интерес к игроку», — цитирует Чибежа Sport24.
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Всего на его счету 64 матча в составе армейцев, в которых он забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Чидера Эджуке прилетит в Москву для согласования контракта с ЦСКА.