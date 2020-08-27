Роналду намекнул, что не собирается покидать «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от нового сезона в составе туринской команды.

«В ходе подготовки к третьему сезону в составе «Ювентуса» мои настрой и амбиции как никогда высоки. Голы. Победы. Приверженность. Самоотверженность. Профессионализм. С моими сильными качествами, бесценной помощью одноклубников и всего персонала «Ювентуса» мы вновь работаем над тем, чтобы покорить Италию, Европу и весь мир! Мы «Ювентус»! Мы чемпионы! Мы вернёмся сильнее, чем когда-либо! Мы рассчитываем на вас!» — написал португалец в Instagram.

В прошлом сезоне 35-летний Роналду провёл 46 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил 37 мячей и отдал семь результативных передач. После вылета клуба в 1/8 ЛЧ от «Лиона» появились слухи, что португалец покинет команду.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил Роналду, что клуб его не продаст.