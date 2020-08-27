Матчи РПЛ будут транслироваться в США и Бразилии

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о достижении договорённостей о показе матчей чемпионата в США и Бразилии.

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. В США эксклюзивными правами на показ двух матчей в каждом туре будет владеть fuboTV. Игры будут транслироваться на OTT-платформе с комментарием на английском языке. FuboTV — это американский стриминговый сервис, который специализируется на показе спортивного и развлекательного контента.

В Бразилии эксклюзивные права на матчи РПЛ получила телевизионная сеть Band. Транслятор будет показывать четыре матча в туре, при этом одну игру — на общедоступном канале.

Оба контракта рассчитаны до окончания сезона-2021/22.

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