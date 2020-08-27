Карпин назвал голы новичка «Ростова» Хасимото приятной неожиданностью для всех

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результативную игру новичка команды полузащитника Кенто Хасимото в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В его обязанности, так скажем, когда мы подписывали Хашимото, то, что он ещё и будет забивать... я думаю, что это приятная неожиданность для всех. Пока складывается всё хорошо и приносит очки команде», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Хасимото является воспитанником «Токио», из которого он перешёл в российский клуб в начале августа. Хасимото уже успел отличиться в матчах с «Уралом» и «Уфой».

В послужном списке Хасимото также семь матчей за основную сборную Японии.

Ранее сообщалось, что мяч Хасимото помог «Ростову» одержать победу над «Уралом» в матче РПЛ.